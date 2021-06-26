TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme "Ne bu halk sürü ne İstanbul babanızın çiftliği: İstenmiyorsunuz' manşetiyle çıktı.

Gazetede bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılacağı söylenen Kanal İstanbul projesinin halk için bir yıkım olduğu, patronlarınsa mutlu olduğu belirtiliyor.

Gazetenin manşet yazısında şu değerlendirmeye yer veriliyor:

"Bugün Kanal İstanbul Projesi’nin temeli atılıyor. İşe başka bir otoyol projesinin devamıyla başlıyorlar. Hani uçuk geçiş garantilerinin verildiği, patronların bir koyup on aldığı, halkın kullansa da kullanmasa da para ödediği projeler var ya, işte onlardan...

Kanal İstanbul ilk olarak 2011’de gündeme geldi. Ballandıra ballandıra AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığından beri 'rüyası' olduğu anlatıldı durdu. Başkanın en iyi bildiği iş o zaman da kupon arsalardı, ranttı, vesaireydi. İstanbul’un nefes alan ender yerlerinin ranta açılması rüyalarını süslüyordu.

Yıllar geçti. Bu sırada etütler, ön projelendirmeler yapıldı, saha çalışmalarına başlandı. Tabii bir de ÇED raporu gerekiyordu, böylece Çevresel Etki Değerlendirmesi de yapıldı. Sonuç tabii ki olumluydu, AKP’li bir bakanın güncel deyimiyle “bu proje Marmara’ya yarayacak”tı.

Bugün AKP iktidarının şatafatına yakışır bir törenle temeli atılacak Kanal İstanbul’un. Kanal İstanbul’u halk istemiyor ama birileri ölesiye istiyor.

Yağma ekonomisine bağımlı bir iktidar olarak AKP için bu yeni rantlar anlamına geliyor.

Birçok alanda eli sıkışan iktidar cephesini rahatlatacak bu proje, halk içinse bir yıkım olacak.

Milyonlarca nüfusuyla deprem gibi büyük sorunlarla baş başa olan İstanbul’da Kanal İstanbul, yeni sorunlar yumağı demek.

Yani Kanal İstanbul’dan İstanbullular rahatsız, patronlar mutlu!

Su kaynakları tehlikede olan bir şehir için, Kanal İstanbul’un ekolojik etkileri öngörülemiyor bile. Uzmanlar milyonlarca yılda kurulmuş ekolojik dengenin kısa bir süre içerisinde alt üst edileceğini ve Marmara’da bir yıkımın yaşanabileceğini ifade ediyorlar. Patronların ise umurunda değil, onlar yıllar önceden kapattıkları arsalar ve yeni kâr kapılarıyla çok mutlular."