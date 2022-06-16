NBC: Biden 'Ukrayna'da kazanmak' konusunda endişeli

ABD Başkanı Joe Biden ile Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında Ukrayna'da devam eden savaşın gidişatına ilişkin fikir ayrılığı olduğu iddia edildi.

NBC News'te yer alan habere göre, yaptıkları bir görüşme sırasında Savunma Bakanı Austin, ABD'nin Rusya'yı mümkün olduğu kadar zayıflatması gerektiğini söylediğinde Başkan Biden bunun gerçekçi olmayan beklentilere yol açabileceği ve Rusya ile de doğrudan bir çatışmaya yol açabileceği konusunda endişelerini dile getirdi. Görüşmede bulunan bir ABD'li yetkili "Blinken ve Austin, Ukrayna'da kazanmak hakkında konuştuğunda Biden mutlu değildi" ifadelerini kullandı ve Biden'ın memnuniyetsizliğinin sebebinin Rusya'nın küçük ama istikrarlı ilerlemeler kaydetmesi olduğunu belirtti.

Kulislerde Ukrayna'daki savaşın gidişatının savunulamaz bir hâle gelmesinden giderek daha fazla endişe duyulduğu aktarılan haberde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katı tutumunu yumuşatması konusunda tavsiyede bulunmanın da "sessizce" tartışıldığı öne sürüldü.

Haberde geçen "ABD'li yetkililerin yanı sıra birçok uzman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass bölgesini önümüzdeki aylarda Rus toprakları olarak ilan edeceğine ve Zelenskiy'nin müzakere etmek zorunda kalacağına inanıyor" ifadeleri ise dikkat çekti.