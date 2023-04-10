Nazmi Arıkan’ın öldüren Ufuk Akçekaya cezaevinde ölü bulundu

Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i öldürme suçundan yargılanan Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya, cezaevinde ölü bulundu.

DHA'nın haberine göre, Ufuk Akçekaya kaldığı İzmir'in Buca ilçesi Kırıklar Mahallesi'ndeki 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasında, dün akşam ölü bulundu. Akçekaya'nın kendini asarak intihar ettiği belirlendi. Akçekaya'nın bir de intihar notu bıraktığı öğrenildi.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında şoförü Şerif Eker ile bayram tatilini geçirmek için geldiği çiftliğinde yaşamını yitirmişti. 13 Temmuz tarihinde Çiftlik çalışanlarının cenazelerini bulduğu Arıkan ve Eker cinayeti soruşturmasında tutuklanan Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya Çanakkale’de yargılanmış ve geçtiğimiz günlerde 'kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.