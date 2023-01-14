Nazlı Tolga'ya 'fotoğraf ve video' şantajı

Gazeteci Nazlı Tolga'nın ablası Eda Tolga'nın eski erkek arkadaşı Hakan Öztürk'ün şantajına maruz kaldı.

Sabah'ın haberine göre; Öztürk, Eda Tolga'ya yönelik hakaret ve tehdit içeren mesajlar gönderirken, Eda Tolga, Aile Mahkemesine başvurarak eski sevgilisine yönelik uzaklaştırma kararı talep etti.

Mahkeme, Öztürk'ün 2 ay süreyle Tolga'nın konutuna ve iş yerine yaklaşmamasına karar verdi.

Karar sonrası Hakan Öztürk bu kez Eda Tolga'nın ablası Nazlı Tolga'ya yönelik hakaret ve tehdit içeren mesajlar göndermeye başladı.

Öztürk, Tolga'ya bir de şantaj da bulundu.

Eline geçirdiği bilgisayarda Tolga'ya ait binlerce fotoğraf ve video bulunduğunu söyleyen Öztürk, 'Nazlı senin paranın ve sözünün geçmediği anlar var. İşte o an bu an... Elimde binlerce fotoğrafın videon var. Elimdekileri yayınlamamak için Eda'ya söyle beni arasın" şeklinde şantaj içerikli bir video gönderdi.

Nazlı Tolga, Aile Mahkemesine başvurarak ablasının eski sevgilisine yönelik uzaklaştırma kararı talep etti.

Mahkeme, Tolga'nın talebi üzerine Öztürk'e yönelik 2 ay süreyle konutuna ve iş yerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.