Anket şirketi sahipleri canlı yayında birbirine girdi: İkisi de yayından çıkarıldı

Habertürk'te yayınlanan Olaylar ve Görüşler programına katılan Optimar Araştırma Şirketi sahibi Hilmi Daşdemir ile Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici arasında İYİP'in oy oranları üzerinden kavga çıktı.

Daşdemir, Gezici için "manipülatör" derken, Gezici ise Taşdemir'e "troll" dedi.

Gezici'nin bazı seçimlerde 20 puan yanıldığını söyleyen Daşdemir, "Benim araştırmamı burada eleştirme hakkınız yok. Siz manipülatör birisisiniz. Manipülatör birisi olduğunuz yalan mı? Bazı seçimlerde 20 puan yanıldınız. Çünkü birileri size iş vermediği için rakamla cezalandırmaya çalıştınız. Biraz ahlaklı olur insan bunları konuşurken" diye konuştu.

Gezici'nin "Bunun gibi troll düşünce yapıları bunu bu şekilde ifade ediyor" cevabının ardından gerilim artarken programa ara verildi.

Hilmi Daşdemir ve Murat Gezici daha sonra canlı yayında yer almadı.