Nazlı Ilıcak’ın evinde ‘dayanışma’ yemeği

Nazlı Ilıcak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ilıcak’ın evinde yemek verdiği, yemeğe davetli olarak gelenler arasında ise Ahmet-Mehmet Altan kardeşler, Hasan Cemal ve Yasemin Çongar gibi isimlerin bulunduğu öğrenildi.

Oda TV’de yer alan haberde, kapatılan Taraf gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Mehmet Altan, Karikatürist Salih Memecan ve eşi, Hasan Cemal, Nazlı Ilıcak'ın evinde toplandı.

Nazlı Ilıcak evinde düzenlediği yemeğe ait fotoğrafları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Nazlı Ilıcak'ın paylaştığı fotoğrafta Partizan Marşı "Çav Bella"yı kullandığı dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Daha önce "FETÖ’nün medya yapılanması" kapsamında yargılandıkları davada tutuklu sanıklar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak için tahliye kararı çıkmış, tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkında ise beraat kararı verilmişti.

Haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada ise mahkeme Ahmet Altan’ı “örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım” suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek tahliyesine karar vermişti.

Nazlı Ilıcak ise “örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek adli kontrolle tahliyesine karar verilmiş, Mehmet Altan’ın delil elde edilemediğinden beraatına hükmedilirken hakkındaki yurtdışı yasağı da kaldırılmıştı.

Hatırlanacağı üzere, Nazlı Ilıcak tutuklu kaldığı hapishaneden AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektupla seslenmiş, “Yıllarca, AK Parti’yi desteklememin sebebi, zaten askerin siyasete müdahalesinden duyduğum rahatsızlık. Sizin önünüz, 312 ile kesilmeye çalışıldığında, AK Parti hakkında kapatma davası açıldığında, ya da İmam Hatiplilere ve başörtülülere karşı yürütülen kampanyalarda, demokrasi ve hukuk neyi gerektiriyorsa, o noktada durdum. Bu mücadeleyi el ele vermedik mi?” demiş ve Erdoğan’a “Sizinle helalleşmeyi çok isterim, beni bu kuyudan çıkarır mısınız” diye sormuştu.