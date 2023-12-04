Nazlı Ilıcak yeniden cezaevine girdi

2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı’nın şikayeti sonucu yargılanan gazeteci-yazar Nazlı Ilıcak, İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “iftira” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 79 yaşındaki Ilıcak, cezanın istinafta onanmasının ardından bugün cezaevine girdi.

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre Ilıcak, cezanın onanmasının ardından avukatı Kemal Ertuğ Derin’le birlikte bugün Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gitti. Ancak Ilıcak’a “casusluk” suçundan aldığı ceza nedeniyle denetimli serbestliği bulunduğu için açık cezaevinde kalamayacağı bildirildi. Bunun üzerine Ilıcak, Sakarya 1 No’lu Cezaevi'ne teslim oldu.

'Yaklaşık 2-3 hafta kalması bekleniyor'

Avukat Kemal Ertuğ Derin şunları söyledi:

“Nazlı Hanım, 2016 yılında Orhan Kapıcı hakkındaki bir yazısı nedeniyle 2021-2022 yıllarında yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ceza istinafta onanınca bunun üzerine bugün cezaevine teslim oldu. Normalde açık cezaevine alınması gerekiyordu. Ancak ‘casusluk’ suçlamasından denetimli serbestliği devam ettiği için kapalı cezaevine girdi, yaklaşık 2-3 hafta kadar kapalı cezaevinde kalması bekleniyor. Ardından açık cezaevine geçerek denetimli serbestlikle ayrılacak.

Normalde bu suçun yatarı yok ancak başka bir suçtan denetimli serbestliği olduğu için böyle oldu. Bize Hendek Kadın Açık Kapalı Cezaevi’ne gitmemiz söylendi, bugün kendisiyle Hendek’teki cezaevine gittik, 2-3 gün cezaevinde kalıp çıkacaktı. Fakat daha sonra bize ‘Sizi yanlış sevk etmişler, denetimli serbestliğiniz var’ dediler. Açığa gireceğimizi düşünürken, kapalıya aldılar. Şu an kendisi Sakarya 1 No’lu Cezaevi’nde.”

