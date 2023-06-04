Nâzım şiir ve şarkılarla anıldı

Nâzım Hikmet, ölümünün 60’ıncı yıldönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) organizasyonu kapsamında bir dizi sanatçının katılımıyla dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda anıldı.

“Demokrasi Yüzyılı” etkinlikleri dahilinde İBB Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından yaşama geçirilip, “Yüzyılın Yüzleri” serisi çerçevesinde gerçekleştirilen “Şiir ve Şarkılarla Nâzım” adlı gecede, tiyatro ve müzik dünyasından, farklı kuşaklara ait 28 sanatçı Nazım’ın dizeleri ve bestelenmiş şarkılarıyla sahne aldı. Şarkılar, şiirler ve Ferhat ile Şirin’de izlenen dramatik canlandırma arasında dengeli bir dağılım olduğu gözlemlendi.

'Umut ve mücadele' vurgusu

Seçilmiş olan şiirlerin umut ve mücadele teması ile öne çıkması, içinden geçilen siyasal koşullar gereği izleyicide etkin bir karşılık bulmakta gecikmedi. Nitekim, gecenin sonunda sürpriz bir biçimde çocuklarla birlikte sahneye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, yoğun yağmura karşın mekânı terk etmeyen binlerce İstanbullu’ya teşekkür ederek, umut ve mücadele çağrısında bulundu.

Ferhat Livaneli Orkestrası’nın eşlik ettiği gecede, anlatımı Yetkin Dikinciler üstlenirken, bu tür etkinliklerde pek sık rastlanmayan, sahnenin dramatik derinliğini güçlendirici başarılı dekor tasarımıyla Barış Dinçel öne çıktı.

İBB Kültür’ün ev sahipliği yaptığı gecede sahne alan sanatçılar: Yetkin Dikinciler, Ahmet Mümtaz Taylan, Ali Sürmeli, Bahtiyar Engin, Berkay Ateş, Bülent Emrah Parlak, Can Gox, Deniz Barut, Erkan Can, Erkan Oğur, Fuat Saka, Grup Gündoğarken, Hakan Meriçliler, İlhan Şeşen, Güven Kıraç, Halil Ergün, Hasan Doğru, Hüsnü Arkan, İlkay Akkaya, İsmail Hakkı Demircioğlu Mehmet Erdem, Melihat Gülses, Nükhet Duru, Selçuk Yöntem, Şenay Gürler, Tilbe Saran, Yiğit Özşener, Zuhal Olcay.