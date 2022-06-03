Nâzım meydanlarda şiirleriyle anıldı

Komünist Nâzım'ın şiirleri sokak sokak emekçilerle kucaklaştı.

Haber Merkezi

Nâzım Hikmet ölümünün 59. yılında çok sayıda kentte anıldı.

Komünist şairin şiirlerini emekçilerle buluşturan Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) sosyal medya hesabından "Komünist Nâzım'ın şiirleri  sokak sokak emekçilerle kucaklaşıyor! Nâzım'ın Partisi Nâzım'ın Partisine çağırıyor!" paylaşımı yapıldı.

Ankara

Haber

ÇEVİRİ | Nâzım Hikmet'in SSCB Yazarlar Birliği 3. Kongresi'ni selamlama konuşması