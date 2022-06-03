Nâzım meydanlarda şiirleriyle anıldı

Nâzım Hikmet ölümünün 59. yılında çok sayıda kentte anıldı.
Komünist şairin şiirlerini emekçilerle buluşturan Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) sosyal medya hesabından "Komünist Nâzım'ın şiirleri sokak sokak emekçilerle kucaklaşıyor! Nâzım'ın Partisi Nâzım'ın Partisine çağırıyor!" paylaşımı yapıldı.
🚩Nâzım'ın Partisi Nâzım'ın Partisine çağırıyor!#TKPyeKatıl#NâzımHikmet#3Haziran1963https://t.co/sXnamk6hbX pic.twitter.com/VOoE6Jiqfq— TKP (@tkpninsesi) June 3, 2022
Ankara
3 Haziran’da büyük şairimizi ölüm yıldönümünde bir kez daha anıyoruz.— TKP Eskişehir (@TKPeskisehir) June 3, 2022
Türkiye emekçi halkın görülmemiş bir hızla yoksulluğa yuvarlandığı, büyük sermayenin krizi fırsata çevirip yoksulların sırtından kârlarını arttırdığı bir çılgınlık ortamında bulunuyor. #NazimHikmetRan pic.twitter.com/r6ISJNnbiS