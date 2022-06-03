Nâzım meydanlarda şiirleriyle anıldı

3 Haziran’da büyük şairimizi ölüm yıldönümünde bir kez daha anıyoruz.



Türkiye emekçi halkın görülmemiş bir hızla yoksulluğa yuvarlandığı, büyük sermayenin krizi fırsata çevirip yoksulların sırtından kârlarını arttırdığı bir çılgınlık ortamında bulunuyor. #NazimHikmetRan pic.twitter.com/r6ISJNnbiS