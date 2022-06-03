ÇEVİRİ | Nâzım Hikmet'in SSCB Yazarlar Birliği 3. Kongresi'ni selamlama konuşması

Nâzım Hikmet'in, 28 Mayıs 1959 tarihinde yapılan SSCB Yazarlar Birliği 3. Kongresi’nde yaptığı selamlama konuşmasının çevirisini, büyük ustanın ölüm yıldönümünde okurlarımızla paylaşıyoruz:

Yoldaşlar, ne çok isterdim şimdi karşınızda sosyalist Türkiye’nin bir yazarı olarak bulunmayı. Lakin Türkiye henüz sosyalist bir ülke değil. Ancak, dost sosyalist ülke Türkiye’nin yazarı olarak buraya gelip de bir konuşma yapacağım o günü göremeyecek kadar da yaşlı olduğumu düşünmüyorum.

Yoldaşlar, benim nazarımda revizyonizmin en fena tezahürlerinden biri milliyetçiliktir. Bence biz komünist yazarlar, proleter enternasyonalizmin bayrağını yükseğe daha da yükseğe taşımalıyız. Kendimi her şeyden önce bir komünist olarak görürüm, sonra bir Türk sonra da bir yazar sayarım.

Yoldaşlar, sizlere çalışmalarınızda büyük başarılar diliyorum, bütün ilerici yazarlara, komünist yazarlara, her birinin sadece yazar olarak değil, aynı zamanda bir insan, gerçek bir insan olarak, sözün kısası gerçek bir komünist olarak tüm dünya emekçilerine layık olmasını diliyorum!