Nâzım Hikmet NHKM'de anılıyor: Nâzım gibi umutlu, Nâzım gibi inançlı, Nâzım gibi kararlı!

Komünist şair Nâzım Hikmet 60. ölüm yıldönümü vesilesiyle pazar günü Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) anılacak.
'Nâzım gibi umutlu, Nâzım gibi inançlı, Nâzım gibi kararlı!' başlıklı etkinliğe; sanatçılar Ayşe Yaltırım, Dengin Ceyhan, Gülcan Altan, Metin Coşkun, Orhan Aydın- Güneş Demir ve Senan Kara'nın yanı sıra TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam katılacak.
Etkinlik, saat 17.00'de NHKM Bahçe'de başlayacak.
Nâzım gibi umutlu, Nâzım gibi inançlı, Nâzım gibi kararlı olmaya davet ediyoruz!— NHKM İstanbul (@NHKMistanbul) June 2, 2023
4 Haziran Pazar saat 17:00'de NHKM Bahçe'de buluşmak üzere... pic.twitter.com/ESAOvTpn0I