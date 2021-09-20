Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde sinema atölyesi başlıyor

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) sinema atölyesi 9 Ekim’de çalışmalarına başlayıyor. Sinema alanında ulusal ve uluslararası başarılar kazanmış eğitmenler tarafından yürütülecek ve 4 ay sürecek olan sinema atölyesi; bir film yaratma sürecinin Senaryo, Yönetmenlik, Sanat Yönetmenliği ve Görüntü Yönetmenliği aşamalarını kapsayan eğitim programını içeriyor.

Katılımcılar senaryo geliştirme derslerinde akıllarındaki öyküyü senaryo formuna getirecek, yönetmenlik derslerinde sinema dili ve yönetme bilincini öğrenecek, sanat yönetmenliği derslerinde senaryo dökümü yapmayı, temel çizim becerilerini, storyboard çizimini, malzeme tanıma ve dekor uygulamalarını, görüntü yönetmenliği derslerinde aydınlatma ve kompozisyon kurallarını öğrenerek, kolektif olarak üretimlerini gerçekleştirecek.

Atölye Yürütücüleri:

Handan Öztürk – Senaryo ve Yönetmenlik

Uğur İçbak, Doğan Sarıgüzel – Görüntü Yönetmenliği

Ender Özer – Çizim Teknikleri ve Storyboard

Mustafa Ziya Ülkenciler – Sanat Yönetimi

Atölye Başlangıç Tarihi: 9 Ekim 2021

Atölye Günleri: Cumartesi 13:00-20:00, Pazar 14:30-19:00

Atölye Süresi: 4 ay

Bilgi için: www.nhkm.org.tr

atö[email protected] – 0216 414 22 39