Nazilli'deki patlamaya ilişkin Bakan Koca'dan açıklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleşen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmişti.

Konuya ilişkin olay yerinden açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Habertük yayınına bağlanarak “Gaz sıkışması nedeniyle bir patlama meydana geldi” dedi. Çerçioğlu, yaşamını yitiren 7 kişiden 3’ünün çocuk olduğu yönünde bilgi edindiklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydın'ın Nazilli ilçesindeki restoranda meydana gelen patlamada yaralanan 5 kişiden birinin entübe durumda olduğunu bildirdi.

Yaralılardan 4'ünün tedavisinin kaldırıldıkları hastanelerde devam ettiğini aktaran Koca, "Halen entübe durumda olan bir hastamızda yüzde 80 yanık var, ilk müdahalenin ardından İzmir'e nakli yapılıyor" bilgisini paylaştı.

Olay yerine ilk ambulansın, patlamadan 2 dakika sonra ulaştığını anlatan Koca, şunları kaydetti:

"5 ambulans, 1 UMKE Timi, 18 sağlık personeliyle kazanın sonuçlarını hafifletmeye çalıştık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız"

Yeni yıl etkinlikleri iptal edildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl dolayısıyla düzenlenecek olan tüm etkinliklerin ertelendiğini duyurdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Nazilli’de gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama nedeniyle, bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz etkinlikler ileri bir tarihe ertelenmiştir” ifadelerine yer verildi.

1 kişi gözaltına alınmıştı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, patlamaya ilişkin Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, 'patlamaya sebebiyet verdiği' iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



