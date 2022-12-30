Nazilli'de restorandaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı: 1 kişi gözaltına alındı

Aydın Nazilli'de bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, patlamaya ilişkin Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, 'patlamaya sebebiyet verdiği' iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Twitter'dan açıklama yapan Bozdağ, şunları söyledi:

"Aydın/Nazilli’de bir restoranda meydana gelen tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır,yaralılara acil şifalar diliyorum. Nazilli’ye ve Nazilli’de yaşayan vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı patlama hakkında adlî soruşturma başlatmıştır. Soruşturma için Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, üç cumhuriyet savcısı görevlendirmiştir. Olay bütün yönleriyle soruşturulacaktır.

Patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen kişi gözaltına alınmıştır. Rabbimiz,insanımıza ve ülkemize böylesine acı hadiseleri bir daha yaşatmasın."