Nazilli’de sağlık çalışanlarına şiddet

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sağlık çalışanları şiddete maruz kaldı.

Nazilli Havadis'ten Günay Pabuşçu'nun haberine göre, olay, bugün saat 09.45 sıralarında Nazilli Devlet Hastanesi’nde Çocuk Polikliniği Kan Alma Birimi’nde gerçekleşti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, bir çift, çocuklarını Kan Alma Birimi’ne getirdi. Kan alma işlemlerine başlayan hemşire C.Ö., kan tüpünün arızalı olduğunu görünce, kan tüpünü değiştirmek istedi. Bebeğin elini hareket ettirmesi üzerine damar yolundan akan kan üzerine anne N.E.'nin, “Çocuğun kolunu mahvettin, nasıl iş yapıyorsun?” diyerek bağırmaya başladığı öne sürüldü.

Bunun üzerine hemşire Ö.'nün, “Kan alma esnasında bu tür aksaklıklar olur. Kan tüpü bozuk çıktı, onu değiştiriyorum. Lütfen sakin olun. İsterseniz Çocuk Servisi’nde de kanınızı aldırabilirsiniz” diye konuştuğu öğrenildi.

Ö.'nün yanında bulunan hemşire Ö.A.T.'nin, “Ben işlemi yapayım” ifadeleri üzerine harekete geçen baba E.'nin kan alınan sedyeye tekme atarak, “Siz sağlıkçılar dövülmeyi ve başınıza gelen her şeyi hak ediyorsunuz” diyerek hemşirelere tükürdüğü iddia edildi.

Baba E'nin hakaretlerine devam ederek, hemşire T.'yi kolundan tutarak vurmaya çalıştığı, odada bulunan diğer personellerin araya girmesi üzerine odadan kaçan hemşireler Ö. ve T.'nin, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Nail Sirek’in odasına sığındığı bildirildi.

Olayı Başhemşire S.V.'ya aktaran hemşireler burada ikinci bir şokla karşılaştı. Başhemşire V.'nin hemşirelere, “Aşı odasında personellerin başına silah dayıyorlar, beyaz kod verdiysen süpervizör tutanak tutarsın, olayı büyütme” şeklinde meslek ve etik dışı ifadeler kullandığı aktarıldı.

Yaşanan olayın ardından Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ve Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Necati Akkaya’nın hemşirelere geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu ve hemşirelere ‘Yanınızdayız’ mesajı verdiği öğrenildi.

Hemşire Ö.'nün darp raporu aldığı ve şahıstan şikayetçi olması üzerine E.'nin savcılıkta ifade verdiği ve serbest bırakıldığı aktarıldı.

Anne ve babanın hassasiyetinin farkında olduklarını ancak sağlıkta şiddeti kesinlikle kabul etmeyeceklerini belirten Açıkgöz ise, gerekli soruşturmayı başlattıklarını ve süreci yakından takip edeceklerini söyledi.