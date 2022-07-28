55 bin sağlık çalışanından Erdoğan'a mektup

Aile hekimleri, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup göndererek yaşadıkları sorunları ve öncelikli taleplerini iletti.

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın aktardığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

“84 milyon vatandaş ile direk temas eden 55 bin aile hekimliği çalışanı olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından sorunlarımıza yönelik bir çözüm anlayışı göremedik. Aile sağlığı merkezi kiralarını ödeyemez, temel masraflarını bile karşılayamaz hale geldik. Aile Hekimleri yoksulluk, hatta açlık sınırındadır.

Ülkemizde koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik hiçbir faydası olmayan ve hekimlerin sözleşmelerinin feshini de kolaylaştıran, aile hekimleri kadar, motivasyon kaybı nedeniyle 84 milyon vatandaşı da olumsuz etkileyen sözleşme ve ödeme yönetmeliği için düzenleme yapılmamıştır. Özellikle pandemi döneminde yoğun bakımlar hariç sağlık hizmetinin devamını sağlayan aile sağlığı merkezleri, kiralarını ödeyemez, temel masrafları karşılayamaz hale gelmiştir."