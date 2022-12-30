Nazilli'de restorandaki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi

Aydın Nazilli'de bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili her türlü iddianın değerlendirildiğini ve 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Aksoy, Nazilli Devlet Hastanesi’nde yaralıları ziyaret ettikten sonra açıklama yaptı. Şu anda yaralılardan bir kişinin durumunun ciddiyetini koruduğunu ve İzmir Bozyaka Hastanesi’ne sevk edildiğini açıklayan Vali Aksoy, ölenlerin kimliklerinin de Adli Tıp Kurumu görevlilerinin çalışmalarını tamamlamasından sonra açıklanacağını söyledi.

Vali Aksoy hastane önünde yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bugün 15.35 sıralarında meydana gelen, tüp değişimi sırasındaki patlama neticesinde maalesef 7 vatandaşımız yaşamını kaybetti, 5 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılardan bir tanesi 2007 doğumlu bir kızımız, durumu biraz ağır ve onu İzmir’e sevk ettik. Diğer 4 yaralımız da Nazilli Devlet Hastanemizde gerekli tedavileri yapılıyor. 3'ünün durumu iyi. Muhtemelen birkaç gün içinde taburcu olurlar. Bir tanesini de tedbir amaçlı yoğun bakıma aldık ama hayati tehlikesi ilk aşamada gözükmüyor. 7 cenazeyle ilgili olarak ta otopsileri yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’na sevkleri yapıldı. Adli tıpta gerekli otopsi çalışmaları gerçekleştirilecek. Süreci bütün kurumlarımızla birlikte takip ediyoruz. Olay anından itibaren bütün kurumlarımız gerekli çalışmaları yapmışlardır. Çevre binalara hasar oluşturmadan bu şekliyle sonuçlanan bir kaza. O bizim tesellimiz oldu ama yedi vatandaşımızın hayatını kaybetmesi bizi son derece üzmüştür. Yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."