Nazi karşıtı direnişin sembolü Adıyamanlı Manukyan, Pantheon’a defnedilecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1915'te Anadolu’dan kaçan ve Nazi işgali sırasında direniş örgütünün önemli isimlerinden biri haline gelen Misak Manukyan’ın Paris’te ünlülerin anıt mezarlarının bulunduğu Pantheon’a defnedilmesini kararlaştırdı.

Adıyaman doğumlu Misak Manukyan, 1925 yılında göçmen olarak geldiği Fransa’da, 2. Dünya Savaşı’nda Komünist Parti’nin direniş örgütüne katılmıştı. Manukyan, Fransa’da şair kimliğiyle de tanınıyor.

Fransa’da ülke tarihinde önemli rol oynayan kişiler cumhurbaşkanı kararnamesiyle anıt mezarlarının bulunduğu Pantheon’a defnedilebiliyor.

Nazi işgali sırasında yabancı direnişçilerin liderliğini yapan Manukyan'ın, Alman güçlerine karşı sabotaj eylemleri gerçekleştirdiği biliniyor.

Euronews'ta yer alan habere göre, Macron, konuyla ilgili yaptığı açıklamada cesaretiyle övdüğü Manukyan'ın Fransa'nın "evrensel değerlerini temsil ettiğini" bildirdi.

Naziler kurşuna dizdi

Manukyan, 21 Şubat 1944 tarihinde Naziler tarafından yakalanan direniş örgütünün yabancı üyeleriyle birlikte kurşuna dizilerek öldürülmüştü.

Manukyan, anıt mezara defnedilecek ilk yabancı ve Komünist direnişçi olacak.

Manukyan, anıt mezara 21 Şubat 2024’de düzenlenecek devlet töreniyle eşi Melinee ile birlikte defnedilecek.

Pantheon’da, Marie Curie, Pierre Curie, Victor Hugo, Alexandre Dumas gibi Fransa tarihinde iz bırakmış ünlü kişilerin anıt mezarları bulunuyor.