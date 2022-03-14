Nazarbayev'in yeğeni zimmete para geçirme şüphesiyle gözaltına alındı

Kazakisatan'ın Yolsuzlukla Mücadele Servisi'nin dün yaptığı açıklamaya göre Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeğeni Kayrat Satıbaldı, zimmete para geçirme şüphesiyle gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada "Yolsuzlukla Mücadele Teşkilatı, Kazakhtelecom'da görevi kötüye kullanma ve büyük çaplı zimmete para geçirme ile ilgili bir ceza davasını soruşturuyor. Kayrat Satıbaldı bu suçları işlediği şüphesiyle gözaltına alındı. Bir gözaltı merkezine yerleştirildi" denildi.

Açıklamada öte yandan Nazarbayev'in yeğeninin "ülkenin güvenliğini baltalayan başka suçlara karışmış olabileceği" de belirtildi ancak "Soruşturmanın yararına daha fazla bilgi ifşa edilmeyecektir" denildi.

1970 doğumlu Kayrat Satıbaldı Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi'nde ve iktidardaki Nur Otan (şimdi Amanat) partisinde çeşitli görevlerde bulundu.