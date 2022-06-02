Nazan Öncel'den Erdoğan'a tepki: 'Fahişelik mertebesine ne zaman erişiriz, bekleyelim görelim'

Şarkıcı Nazan Öncel, Gezi eylemcilerine "bunlar çürük, bunlar sürtük" sözleriyle hakaret eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öncel "Sokak Kızı olalı 50 sene, sürtük olalı bir gün oluyor, fahişelik mertebesine ne zaman erişiriz bekleyelim görelim. #sürtük” dedi.