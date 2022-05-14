'NATO'ya geçit yok' diyenler Antalya'da bir araya geldi

Türkiye Komünist Partisi'nin konuğu olarak 11-15 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de bulunan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve TKP'nin ortak düzenlediği "NATO Nedir? Kime Yarar?" başlıklı etkinliklerin Antalya buluşması gerçekleşti.

Antalya'da Nâzım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde bir araya gelen emekçiler NATO'ya karşı mücadelenin önemi ve bugün için acil ihtiyaçları üzerine yapılan sunumlara katıldı.

Yunanistan Komünist Partisi'nden (KKE) bir heyetin de eşlik ettiği buluşmaların ilki Konyaaltı Altınkum Semt Evi'nde gerçekleşti. Burada semt sakinleriyle buluşan Yunanistan Komünist Partisi heyeti emekçilerle bir araya gelip Semt Evi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Altınkum Semt Evi adına yapılan sunumda, semt evleri emekçilerin bir araya geldiği, mücadele ettiği ve dayanışma gösterdiği yerler olarak tarif edilirken, içinden geçtiğimiz pahalılık ve zorluklara karşı emekçilerin mücadele merkezi haline geldiği ifade edildi.

Yunanistan Komünist Partisi adına söz alan KKE Siyasi Büro Üyesi ve Milletvekili Yorgos Marinos, "Dün İstanbul'da bugün Antalya'da gördük ki emekçiler bu deneyimlerin sonucunda buralarda bir araya geliyor ve burada özgün ve yaratıcı adımlar atılarak emekçilerin sosyalizm mücadelesine katılması sağlanıyor. Bu azimli çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyoruz" dedi.

Sosyalizmin insanlık tarihindeki kazanımlarına değinilen söyleşide Yunanistan Komünist Partisi heyeti Altınkum Semt Evi'ne buluşmanın hatırası olarak hediye sunarken, Altınkum Semt Evi adına da "Karanfilli Adam" olarak bilinen KKE Merkez Komite Üyesi ve Anti-Faşist direnişin önemli isimlerinden Nikos Beloyannis'in resmedildiği bir tablo ile Manavgat'ta çıkan büyük yangında TKP'nin emekçilerle gösterdiği dayanışmadan bir görsel hediye edildi.

'NATO nedir? Kime yarar?'

"NATO Nedir? Kime Yarar?" başlıklı buluşmaya Antalyalı emekçiler yoğun ilgi gösterirken buluşmada TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Elisaios Vagenas söz aldı.

Okuyan, konuşmasında NATO'nun tarihsel olarak nereye denk düştüğünü, komünizme karşı nasıl organize edildiğini, ülkelere ve halklara verdiği büyük zararlardan söz etti. Okuyan "Bu solanda bir araya gelen herkes er ya da geç mutlaka bu düzenin değiştiğini görecek. Evet, bu düzeni değiştireceğiz ve ülkemizdeki NATO askerlerini def edip üsleri kapatacağız. Ve kimse bu ülke toprakları üzerinden birilerine nükleer saldırı tehditi yapamayacak" dedi.

Kemal Okuyan'dan sonra söz alan Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Elisaios Vagenas, kapitalizmin yaşattığı yıkımdan ve yoksulluktan söz ederken, Antalya gibi turizm üssü şehirlerin patronlar için kâr kapısı olduğunu ancak emekçiler için ise yaşanılmaz yerler ve artan kira fiyatları anlamına geldiğini ifade etti. Benzer örneklerin Yunanistan'da da olduğunu ifade eden Vagenas, halkların kardeşçe emperyalizme ve kapitalizme karşı vereceği mücadele sayesinde gerçek kurtuluşun olacağını belitti.

Etkinliğe Antalya'dan Sol Parti, Emek Partisi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Antalya Şubesi ve Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği'nden konuklar da katılırken buluşma Grup Memleket'in coşkulu ve hep bir ağızdan söylenen şarkılarıyla sona erdi.