NATO'ya ait askeri uçak düştü, 4 ABD'li öldü

Norveç'in kuzeyinde düşen NATO'ya ait askeri uçaktaki 4 kişi öldü.

Haber Merkezi

Norveç'in kuzeyinde Beiarn bölgesinde NATO'ya ait askeri uçak düştü.

Savaş uçağının 'Soğuk Mukabele 2022' adlı NATO tatbikatını icra ederken düştüğünü açıkladı.

Uçakta bulunan ABD vatandaşı 4 mürettebat öldü.

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