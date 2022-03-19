Norveç'in kuzeyinde Beiarn bölgesinde NATO'ya ait askeri uçak düştü.
Savaş uçağının 'Soğuk Mukabele 2022' adlı NATO tatbikatını icra ederken düştüğünü açıkladı.
Uçakta bulunan ABD vatandaşı 4 mürettebat öldü.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
NATO'ya ait askeri uçak düştü, 4 ABD'li öldü
Norveç'in kuzeyinde düşen NATO'ya ait askeri uçaktaki 4 kişi öldü.
Haber Merkezi
Norveç'in kuzeyinde Beiarn bölgesinde NATO'ya ait askeri uçak düştü.
Savaş uçağının 'Soğuk Mukabele 2022' adlı NATO tatbikatını icra ederken düştüğünü açıkladı.
Uçakta bulunan ABD vatandaşı 4 mürettebat öldü.