NATO'nun yazılım ihalesini STM kazandı

NATO'nun yazılım ihalesini bir Türk şirketin aldığı açıklandı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, NATO'daki karar vericiler ve komuta kademesi için haberleşme ve bilgi sistemlerinin temini, kurulumu ve idamesinden sorumlu NATO İletişim ve Bilgi Ajansının (NCI Agency), Teşkilat kapsamında istihbaratın yönlendirilmesi, toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik açtığı iki ihaleyi de STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin kazandığı bildirildi.

Gerçekleşen teknik ve idari görüşmelerin ardından, STM ve NCI Agency arasında sözleşme imzalandı.