6'lı Masa'nın adayını açıklayacağı tarih netleşti

6'lı Masa 30 Ocak'ta programını açıklayacak, 13 Şubat'ta ise adayını.

Cumhuriyet'e konuşan 6'lı Masa'dan kurmaylar, adayın Saadet Partisi’nde 13 Şubat’ta yapılacak toplantı sonrası ilan edileceğini söylerken, “Liderlerin buluşması sonrası yayımlanacak bildiride, yine bir tarih verilerek adayın nasıl tanıtılacağı duyurulur. Adayla beraber geçiş süreci çalışması da anlatılabilir. Böylece hem ‘Aday kim?’ hem de ‘Geçiş sürecinde 6 partinin genel başkanına ne olacak, yetkileri neler olacak?’ gibi sorular netleşmiş olur” dedi.