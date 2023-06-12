NATO'nun hava tatbikatı bugün başlıyor

NATO'nun hava tatbikatı Air Defender 23, dört yıl süren hazırlıkların ardından bugün başlıyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, 12-23 Haziran tarihleri arasındaki tatbikatta Almanya lojistik merkez olacak. 25 ülkenin iştirak edeceği tatbikat kapsamında Almanya’daki altı askerî havaalanında, 250 dolayında uçak konuşlandırılacak. ABD, tatbikata 100 uçakla katılacak.

Havada olası bir kriz durumuna karşı farklı simülasyonların uygulanacağı hava manevrası, üç uçuş bölgesini kapsıyor: Kuzey Almanya ve Kuzey Denizi hava koridoru ile Almanya’nın doğusu ve güney Almanya’nın küçük bir şeridi. Bu bölgeler dönüşümlü olarak her gün birkaç saatliğine sivil hava trafiğine kapatılacak.

Beş gün önce, Air Defender 23 Tatbikatı’na katılmak üzere TSK'ye bağlı 151’inci Filo Komutanlığına ait 3 adet F-16 savaş uçağı Almanya’ya gelmişti.