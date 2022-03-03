NATO'dan 'şimdiye dek Rusya'ya verilen yanıt' paylaşımı

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin 8. gününde ABD'nin NATO'daki Misyonu'nun hesabından yapılan paylaşımda NATO'nun "şimdiye kadar" Rusya'ya verdiği yanıt sıralandı.
Paylaşımda "Rusya'nın istilasına şimdiye dek NATO'nun yanıtı" denilerek şu sıralandı:
- "Savunma planları etkinleştirildi,
- NATO Mukabele Gücü konuşlandırıldı,
- 100+ jet hava sahamızı koruyor,
- 120+ müttefik gemisi denizde koruma sağlıyor,
- NATO müttefikleri doğu kanadımızı savunmak için birlikler ve teçhizat gönderiyor."
#NATO’s response to Russia’s invasion so far:— US Mission to NATO (@USNATO) March 3, 2022
•Defense plans activated
•NATO Response Force deployed
•100+ jets protecting our airspace
•120+ Allied ships protecting at sea
•NATO Allies sending troops & equipment to defend our eastern flank. pic.twitter.com/VbUOMCIVs4