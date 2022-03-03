NATO'dan 'şimdiye dek Rusya'ya verilen yanıt' paylaşımı

ABD'nin NATO'daki Misyonu'nun hesabından yapılan paylaşımda Rusya'ya karşı şimdiye dek 100'ün üzerinde savaş uçağının ve 120'nin üzerinde geminin harekete geçirildiği duyuruldu.

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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin 8. gününde ABD'nin NATO'daki Misyonu'nun hesabından yapılan paylaşımda NATO'nun "şimdiye kadar" Rusya'ya verdiği yanıt sıralandı.

Paylaşımda "Rusya'nın istilasına şimdiye dek NATO'nun yanıtı" denilerek şu sıralandı:

  • "Savunma planları etkinleştirildi,
  • NATO Mukabele Gücü konuşlandırıldı,
  • 100+ jet hava sahamızı koruyor,
  • 120+ müttefik gemisi denizde koruma sağlıyor,
  • NATO müttefikleri doğu kanadımızı savunmak için birlikler ve teçhizat gönderiyor."

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Güncelleniyor | Ukrayna savaşında 8. gün