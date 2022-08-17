NATO'dan Kosova-Sırbistan açıklaması: İstikrar tehlikeye girerse, KFOR müdahale etmeye hazırdır

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile Batı Balkanlardaki durum üzerine bir görüşme düzenledi. Stoltenberg görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, NATO'nun Kosova'daki askerlerinden oluşan KFOR'un Sırbistan ve Kosova arasındaki krizin büyümesi durumunda müdahale etmeye hazır olduğunu söyledi.

Jens Stoltenberg Brüksel'de Vučić ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Sahadaki durum düzelirken, yeniden tırmanışı önlemek başta Belgrad ve Priştine'den yetkililer olmak üzere tüm tarafların sorumluluğundadır." dedi.

Stoltenberg, “Tüm tarafları itidal göstermeye ve şiddetten kaçınmaya çağırıyorum. NATO sahadaki durumu yakından izlemeye devam ediyor. KFOR barışı koruma misyonumuz BM görevine odaklanmaya devam ediyor. İstikrar tehlikeye girerse, KFOR müdahale etmeye hazırdır” dedi.

Vučić'se, Kosova'yla hemen hemen her konuda anlaşamadıkları ancak barış ve istikrarın çok önemli olduğunu söylediği için Perşembe günü Kosova Başbakanı'yla görüşmeler beklediğini söyledi. Vučić, “Yarın zorlu görüşmeler yapacağız. Neredeyse hiçbir konuda anlaşamıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Vučić ise yaptığı açıklamada, “Öncelikle Stoltenberg'e teşekkür ederim ki Sırbistan'ın tutumunu öğrenmek istedi. Zaten biliyor. Önemli olan NATO'nun Kosova'daki rolüdür. KFOR ile birlikte Kosova'daki barış ortamının devamı için çalışıyoruz. Sırbistan'ın güvenliği için çok önemli bir konu” dedi.

Vučić, “Biz askeri olarak tarafsız ülkeyiz ve öyle kalmak istiyoruz. NATO ile ilişkilerimizi geliştirmek, muhtemel tansiyon ve riskleri azaltmak istiyoruz. Balkanlardaki durumdan yorgunsunuz ama bizim için önemli olan Sırp halkına yönelik saldırılar sıklık kazandı. Stoltenberg ile bu konuları görüşmüş olmaktan çok memnunum'' dedi.