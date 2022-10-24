NATO'dan 'kirli bomba' açıklaması: 'NATO müttefikleri bu iddiayı reddetmektedir'

Rusya, Ukrayna'nın Moskova'yı kitle imha silahları kullanmakla suçlamak için kendi topraklarında sahte bayrak operasyonu gerçekleştirerek bir 'kirli bomba' saldırısı hazırlıyor olabileceğini öne sürmüştü.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, söz konusu iddiayı reddettiklerini açıkladı.

İddiaya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Lloyd Austin ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile konuştuğunu belirtti. Açıklamasında "NATO müttefikleri bu iddiayı reddetmektedir" ifadesini kullanan Stoltenberg, "Rusya bunu gerginliği tırmandırma bahanesi olarak kullanmamalıdır. Ukrayna'ya desteğimizde kararlıyız" dedi.