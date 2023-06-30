NATO Zirvesi'nde Erdoğan'la görüşeceğini duyuran Miçotakis: AB Türkiye'ye daha fazla avro verebilir

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, göçmen sorunu ile mücadele için Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yeni ekonomik destek sağlayabileceğini kaydetti.

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miçotakis, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamında Vilnius'ta buluşacağını söyledi.

Türkiye-AB ilişkilerinin çerçevesini "yeni bir temele yerleştirmeyi umduklarını" ifade eden Miçotakis, son dönemde göçmen taşıyan teknelerin yola çıkmadan engellenmesinde Türk yetkililerle daha iyi bir işbirliği içinde olunduğunu söyledi.

'AB çok milyon avro verdi, daha fazla da verebilir'

Miçotakis, "Türkiye'nin mülteci sorunuyla mücadelede müttefik olması gerektiğini birçok kez söyledim. Öte yandan, AB Türkiye'yi desteklemek için çok milyon avro verdi ve muhtemelen daha fazla da verebilir. AB'nin çok yıllık bütçesinin yeniden yapılandırılmasında Türkiye'nin gelecekte desteklenmesi için ek bir madde olabilir" dedi.

Kendisinin Erdoğan ile görüşmesinin dışında, Türkiye ve Yunanistan Bakanları arasında da görüşmeler olabileceğini kaydeden Miçotakis, "Geçmişte de temaslar vardı. Bu temasların sık sık olması iyidir. (Göçmen sorunu ile) mücadelede Türkiye'nin gerçekten de iyi bir müttefik olduğunu ortaya koyabiliriz. Tabii kendisi de isterse" diye konuştu.