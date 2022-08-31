NATO, Yunanistan'dan gelen tepkilerin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı tweet'ini sildi

NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı (LANDCOM), Yunanistan'dan gelen tepkiler üzerine Zafer Bayramı'nda Türkiye'yi tebrik eden bir tweet'i sildi.

Türkiye'nin İzmir kentinde bulunan LANDCOM, Twitter'da yaptığı açıklamada, “Bugün Türk Bağımsızlığının 100. yılı. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü kutlamak için NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimize katılıyoruz" ifadeleri yer alıyordu.

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın güvenlik ittifakı daimi temsilcisinin tweet'i kınadığı belirtilmişti. Bakanlık, Yunan ordusunun benzer bir şikayeti Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı'na (SHAPE) ileteceğini de açıklamasına eklemişti.