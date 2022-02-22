NATO-Ukrayna Konseyi olağanüstü toplanacak

NATO-Ukrayna Konseyi, bugün olağanüstü toplantı düzenleyecek.

Haber Merkezi

NATO-Ukrayna Konseyi, Rusya'nın Donbass kararı üzerine bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameyi imzalamıştı.

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Putin Donbass'ı tanıdı, Rusya asker gönderiyor