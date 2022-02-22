NATO-Ukrayna Konseyi, Rusya'nın Donbass kararı üzerine bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameyi imzalamıştı.
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
NATO-Ukrayna Konseyi olağanüstü toplanacak
NATO-Ukrayna Konseyi, bugün olağanüstü toplantı düzenleyecek.
Haber Merkezi
NATO-Ukrayna Konseyi, Rusya'nın Donbass kararı üzerine bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameyi imzalamıştı.