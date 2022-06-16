NATO Savunma Bakanları Brüksel’de toplandı

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in açılış konuşmasıyla Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı.

Toplantı öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Austin’e liderliğinden dolayı teşekkür etti. İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılacak NATO Madrid Zirvesi’nin güvenlik için büyük önem arz ettiğini belirten Stoltenberg, “Daha tehlikeli bir dünyada caydırıcılığımızı ve savunmamızı nasıl daha fazla güçlendireceğimize dair önemli kararlar alacağız” dedi.

'İnsanlarımızı güvende tutmak için daha fazlasını yapmalıyız'

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşmasında Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik büyük tehditlerle karşı karşıya olunduğunu belirten Stoltenberg, "Savunmamızı nasıl daha fazla güçlendirebileceğimizi görüşeceğiz. Çoğunluğu ittifakın doğu kesiminde olmak üzere doğrudan NATO komutası altında 40 binden fazla askerimiz var ve çok daha fazlası da hava ve denizden desteklenmekte. Baltık'tan Karadeniz'e kadar çok uluslu savaş gruplarının sayısını 2 katına çıkardık. Fakat, şu an ve gelecekte insanlarımızı güvende tutmak için daha fazlasını yapmalıyız. Bugün, ittifakımızı güçlü tutmak için önemli kararlar alacağımız Madrid Zirvesi'ne zemin hazırlayacağız” dedi.

Türkiye, İngiltere ve Ukrayna savunma bakanlarından üçlü görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile üçlü görüşme gerçekleştirdi. Bölgesel savunma ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunulan görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı. Bu çerçevede, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin çıkarılması ve A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması gibi konuların da görüşüldüğü öğrenildi. (İHA)