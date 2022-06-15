Türkiye'den NATO'nun İsveç ve Finlandiya ile üçlü toplantı teklifine ret

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerine karşı itirazlarını görüşmek için bugün NATO'nun Türkiye, İsveç, Finlandiya arasında üçlü bir toplantı planladığı ancak toplantının Türkiye'nin daveti reddetmesi üzerine yapılmadığı belirtildi.

İngiliz Financial Times gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi üç kişiye dayandırdığı haberine göre, bugün yapılması düşünülen ancak gerçekleşmeyen toplantının bir üst düzey NATO yetkilisinin arabuluculuğunda olmasının öngörüldüğü kaydedildi. Habere göre Ankara arabuluculu görüşmeler öncesinde Helsinki ve Stockholm'den "terörizmle ilgili endişeleri"ne yanıt verecek somut öneriler talep etti.

Üst düzey bir NATO yetkilisi Financial Times'a yaptığı açıklamada üç ülke arasında NATO yetkililerinin arabuluculuğunda yapılacak görüşme için "nihai hedef" dedi ancak henüz bu hedefe varılamadığını söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde "iki ülkeden de Türkiye’nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii işbirliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını" söyledi.

Öte yandan Stoltenberg bugün düzenlediği basın toplantısında "Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in üyeliği konusundaki endişeleri üzerinde çalışıyoruz" dedi, İsveç ve Finlandiya'nın başvurusu süreçlerine ilişkin geçen aya göre daha az iyimser olduğunu kabul ederek "Oturup bu endişeleri ele almalıyız. Bu başlangıçta beklediğimizden daha uzun sürecek" dedi.

Öte yandan FT'ye konuşan üst düzey NATO yetkilisi "Henüz paniğe ya da umutsuz bir endişeye kapılmıyoruz" dedi ve Finlandiya ile İsveç'in ittifaka katılmalarına ilişkin Türkiye'nin itirazlarını düşerecek bir müzakere edilmiş anlaşmanın halen "diplomatik seçenekler diyarında" olduğunu dile getirdi.