NATO, Rusya'nın tahıl anlaşması kararını kınadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın tahıl anlaşmasının süresini uzatmama kararının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Stoltenberg, "Müttefikimiz Türkiye ve BM'nin çabalarına rağmen Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden tek taraflı olarak çekilme kararını kınıyorum. Rusya'nın Ukrayna'daki gayrimeşru savaşı dünya genelinde milyonlarca kişiye zarar vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray: Rusya'yı kararından derhal dönmeye çağırıyoruz

Öte yandan ABD'den yapılan açıklamada şimdiden küresel buğday fiyatların artış görüldüğü belirtilerek Rusya'ya kararından geri dönme çağrısı yapıldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge, Twitter'dan konuya ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Hodge "Bu tahılın pazarlara girmesini engellemek, dünyanın dört bir yanındaki insanlara zarar verecektir. Gerçekten de Rusya'nın girişime katılımını askıya almasının bir sonucu olarak küresel buğday fiyatlarında şimdiden bir artış görüyoruz. Rusya'yı kararından derhal dönmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kremlin: Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi" diye belirtmişti.