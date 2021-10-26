NATO Parlamenter Asamblesi Türk delegasyonu ABD'de

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu ABD’nin başkenti Washington’da temaslarını sürdürüyor.

VOA'nın haberine göre AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak’ın başkanlığındaki NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu’nda AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, NATO-PA Transatlantik Ekonomik İlişkiler Alt Komitesi Raportörü ve CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, İYİP Erzurum Milletvekili Naci Cinisli yer alıyor.

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu, Washington temasları çerçevesinde Kongre üyesi Gerry Connolly ile biraraya geldi. Virginia eyaletinden Temsilciler Meclisi Üyesi Connolly’le görüşmede Türk- Amerikan ilişkileri, Suriye’deki son durum ve terörle mücadeleyle Çin’le ilgili gelişmeler konuşuldu.

Heyet Washington temasları kapsamında NATO Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu ile Demokrasi ve Güvenlik Komisyonu toplantılarına da katıldı, düşünce kuruluşları uzmanlarıyla biraraya geldi. Toplantılarda sosyal medya, Çin, Afganistan ve Rusya gibi konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Türk heyeti bu ziyaret kapsamında Amerikan Kongresi Üyesi Michael Waltz ile de biraraya geldi. Heyet üyeleri sosyal medya hesaplarından Floridalı Temsilciler Meclisi üyesi Waltz ile Türk-Amerikan ilişkileri ve Asya Pasifik dengeleri üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu’nun görüştüğü bir diğer Kongre üyesi de Güney Carolinalı Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson oldu. Delegasyonun resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, “Kongre Üyesi Joe Wilson ile Türkiye-ABD ilişkileri üzerine faydalı bir görüşme gerçekleştirdik” değerlendirmesi yapıldı.

Heyet temasları kapsamında Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği konutunda, Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon yetkilileri ile toplantı yaptı.

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu’nun toplam 18 üyesi bulunuyor.