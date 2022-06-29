NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık

İspanya Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nin bildirgesi paylaşıldı. Bildirgede, "5. Madde de dahil olmak üzere Washington Antlaşması'na bağlılığımız katıdır. Güvenliğin kökten değiştiği bu ortamda, Madrid Zirvesi, ittifakımızı güçlendirmede ve uyumunu hızlandırmada bir dönüm noktasıdır" denildi.

NATO ülkeleri, Rusya'yı ittifaka en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımladı. İttifakın yeni stratejik konsepti kabul edildi. Ayrıca ittifak ayrıca Çin'i uluslararası düzeni baltalamakla suçladı.



Zirve bildirgesinde, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırganlık savaşını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu insani felaketin tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir. Rusya bu savaşı derhal durdurmalı ve Ukrayna'dan çekilmelidir" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "İsveç ve Finlandiya’yı ittifaka davet etme kararı aldık" denildi.

'Liderler NATO’nun yeni stratejik konseptini kabul etti'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, “Liderlerimiz NATO’nun yeni stratejik konseptini kabul ettiler” dedi. Stoltenberg şu ifadeleri kullandı:

"Yeni konseptte Rusya tehdidine dikkat çekildi. Rusya, 2010’daki stratejik konseptte dış ortak iken şimdi direkt tehdit olarak tanımlanıyor.

Finlandiya ve İsveç'i ittifaka davet etme kararı aldık. Finlandiya İsveç ve Türkiye arasındaki mutabakat bunu mümkün kıldı. Bu nedenle Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. NATO üyeleri Ukrayna'ya kapsamlı destek paketini güçlendirme konusunda mutabık kaldı. İsveç ve Finlandiya'nın adaylık sürecinin hızlı ilerlemesini bekliyoruz. Ukrayna'nın adaylığı konusunda kapımız açık olacak."