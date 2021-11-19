NATO Genel Sekteri: Nükleer silahlarımızı Almanya'dan çekip daha doğuya yerleştirebiliriz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın NATO nükleer silahlarını barındırmayı reddetmesi durumunda bu silahların Avrupa'nın doğusu başta olmak üzere diğer ülkelere taşınabileceğini söyledi.

Stoltenberg, "Almanya'nın nükleer paylaşımın bir parçası olmaya devam etmesini bekliyorum çünkü bu, Avrupa savunma çerçevesinin tamamı için çok önemli" derken şu ifadeleri kullandı:

"NATO nükleer paylaşımına alternatif, farklı türde ikili anlaşmalardır. Almanya elbette topraklarında nükleer silah olup olmayacağına karar verebilir. Ancak alternatif, nükleer silahların Avrupa'daki diğer ülkelere, Almanya'nın doğusundakilere de yerleştirilmesidir."

Alman parlamentosu 2010 yılında ABD nükleer bombalarını ülkeden çıkartmak için oy kullandı. Ancak Bundestag'ın kararına karşın 11 yıl sonra ABD silahları hâlâ Almanya'da saklanıyor. Silahların nerede saklandıkları ve kaç bombanın var olduğu belli değil. ABD'nin nükleer kapasitesinin önemli bir kısmı da Türkiye'de bulunurken bu bombaların da tam konumları ve adetleri kamuoyuyla paylaşılmıyor.