ABD basını: Biden ülkenin nükleer silah politikasını değiştirmeye hazır

Washington Post'ta (WP) dün çıkan bir yazıda, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bu ay "nükleer duruşunda" değişikliklerle ilgili bir dizi kurumlararası toplantı düzenlediği öne sürüldü. WP'ye konuşan ABD'li yetkililer, yeni nükleer politikanın 2022'nin başlarında açıklanacağını söyledi.

WP, Biden iktidarının ABD nükleer doktrininde bir revizyon yapmayı düşündüğü öne sürerken ulusal güvenlik yetkililerinin nükleer silah stokunun “tek amacının” caydırıcılık olduğunu beyan edip etmemeyi tartıştığını öne sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkenin nükleer silah kullanma koşullarını "daraltacak olan revizyondan" yana olduğu öne sürülürken, teklif onaylandığı takdirde atom silahının kullanımı "bir saldırıyı caydırmak veya bir saldırıdan sonra misilleme yapmak" için kullanılacak.

2017'de başkan yardımcısı olarak görev süresinin sonuna doğru Biden, ABD'nin nükleer silahları ilk kez kullanmasının "gerekli" veya "mantıklı" olacağı bir "makul bir senaryo tasavvur etmenin zor" olacağını söylemişti.

2018'de Trump yönetimi "ilk kullanan olmama" doktrinini reddetti.

Geçen ay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington'un 2019'da Soğuk Savaş dönemi nükleer silah anlaşmasından çekilme kararının artan gerilimlere yol açabileceğini ve “yeni bir silahlanma yarışına” yol açabileceğini söylemişti.

SSCB tarafından alınan nükleer silah kullanımına yönelik silahları ilk kullanan devlet olmama kararı geçtiğimiz yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kaldırılıken Trump'ın adımlarına karşı Rusya artık nükleer bir saldırı olmadığı takdirde dahi nükleer silahlarla cevap verme kararı almıştı.