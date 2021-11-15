NATO Genel Sekreteri'nden 'Türkiye demokratik mi?' sorusuna cevap: Seçim yapıyorlar

NATO Genel Sekreterliğine 2014 yılında seçilen ve gelecek yıl görev süresi dolacak olan Jens Stoltenberg 'Axios on HBO'ya verdiği söyleşide Ukrayna'nın NATO üyeliği gündemi ve Türkiye hakkında yorumlarda bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre; Stoltenberg, Rusya'dan korunma gerekçesiyle NATO üyesi olmak için can atan Ukrayna'ya bu perspektifin henüz verilmemesini "NATO üyesi olmak için NATO standartlarını karşılamak lazım" diye açıklarken, "Halihazırda NATO üyesi ama hükümetleri derinden yolsuz ve anti demokratik olanlar aklıma geliyor" diye araya giren Axios muhabiri Jonathan Swan, daha sonra "NATO, demokrasiyi nasıl tanımlıyor" sorusunu yöneltti.

'Türkiye'de demokratik hükümet olduğunu düşünüyor musunuz?'

NATO Genel Sekreteri, Axios'a verdiği söyleşide, 'Türkiye'nin ittifakın demokratik standartlarına uymamasına rağmen nasıl üye kaldığına' dair sorularla karşılaştı. Stoltenberg, "Seçim yapıyorlar. Muhalefet İstanbul'u kazandı. Ama bildiğiniz gibi çeşitli müttefikler Türkiye ile ilgili endişelerini dile getirdi" yanıtını verdi.

Axios'un sitesinde söyleşide ilgili yayımlanan haberde Genel Sekreter'i' 'NATO'nun bir yandan dünyanın en çok gazeteci hapse atan ülkesini üye olarak tutarken, diğer yandan ittifaka katılmak isteyen ülkelerden üyelik için yolsuzluğu temizlemesi ve demokrasilerini geliştirmelerinin istenmesinin çifte standardıyla ilgili sıkıştırdıkları' ifade edildi. Öte yandan haberde Stoltenberg'in "gazetecilerin haklarıyla ilgili endişeleri kabul ettiği" ifade edilirken "NATO standardının tutarsızlığıyla ilgili sorulara" yanıt vermediği öne sürüldü.