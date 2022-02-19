NATO Genel Sekreteri'nden Rusya açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın NATO'yu Doğu Avrupa'dan çıkarmaya çalışmak için adımlar atması durumunda askeri bloğun bölgedeki varlığının yalnızca artacağını söyledi.

Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, “Eğer Kremlin'in amacı sınırlarında daha az NATO varlığı bulundurmaksa, yalnızca daha fazla NATO bulacaktır. Ve eğer NATO'yu bölmek istiyorsa, sadece daha da birleşik bir ittifak elde edecek" dedi.

Aynı zamanda Stoltenberg, NATO'nun "Rusya'yı veya başka birini tehdit etmeyen" bir savunma ittifakı olduğu konusunda ısrar etti.