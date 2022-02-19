Almanya Şansölyesi Scholz: Ukrayna'yı NATO'ya katma gündemi yok

Ukrayna krizine dair konuşan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, “Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün daha fazla ihlali Rusya için siyasi, ekonomik ve jeostratejik olarak yüksek maliyetlere yol açacak büyük bir hata olur” dedi.

Scholz, NATO'nun şu anda Ukrayna'yı üye olarak kabul etme planı olmadığını söyledi.

Cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Şansölye, "Rusya, Ukrayna'nın olası NATO üyeliği konusunu bir savaş nedeni haline getirdi" derken bu durumun “paradoks" olduğunu çünkü gündemde bununla ilgili bir kararın olmadığını söyledi. Scholz, Ukrayna'ya yönelik bir saldırının yüksek "politik, ekonomik ve jeostratejik maliyetleri" olan "ciddi bir hata" olacağını sözlerine ekledi.

Alman yetkililer, Donbass'taki gerilimin ortasında NATO'nun bir açık kapı politikası olduğunu, ancak Ukrayna'nın yakın zamanda bu politikadan faydalanma olasılığının düşük olduğunu daha önce de söylemişti. Geçen Nisan ayında, dönemin Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in sözcü yardımcısı Ulrike Demmer, "Bildiğiniz gibi, yeni üyeler konusunda NATO genellikle açık kapı politikası izliyor. Ukrayna'nın özgür seçim hakkı ve kendi siyasi ihtiyaçları var. Ancak şu anda üyeliğine yönelik başka bir adım öngörülmemektedir.” demişti.