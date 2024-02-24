NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşının 2'nci yıl dönümünde bir görüntülü mesaj paylaştı.

Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'yı desteklemeye devam etme taahhüdünü yineledi, Kiev'in zamanı geldiğinde NATO'nun üyesi olacağını söyledi.

"Savaş alanındaki durum ciddiyetini korumaya devam ediyor. Putin'in barışa hazırlandığına dair hiçbir belirti yok" diyen Stoltenberg, buna karşın Ukrayna'nın Rusya'yı önemli ölçüde gerip püskürttüğünü belirtti.

Stoltenberg, bu durumda, NATO müttefiklerinin askeri ve ekonomik desteğinin önemli rol oynadığını dile getirerek, geçen haftalar içerisinde müttefiklerin milyarlarca dolar değerinde yeni yardım paketleri açıkladıklarını, bunların topçu mühimmatı, hava savunması ve savaş botları gibi temel yeteneklerin yanı sıra F-16 ekipmanı ve yedek parçaları, insansız hava araçları ve mayın temizleme ekipmanlarını da içerdiğini anımsattı.

'Ukrayna NATO'ya her zamankinden daha yakın'

Putin'in bu savaşı NATO'nun önünü kesmek, Ukrayna'nın üyeliğini engellemek için başlattığını ifade eden Stoltenberg, aksine Ukrayna'nın NATO'ya her zamankinden daha yakın hale geldiğini vurguladı.

Stoltenberg, Ukrayna kuvvetlerinin NATO ile birlikte çalışabilirliğini artırdıklarını, bu hedefle yakında Polonya'da Ortak Analiz, Eğitim ve Öğretim Merkezi'nin açılacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna NATO'ya katılacak, bu sadece zaman meselesi. Biz sizleri o güne hazırlarken NATO Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecektir" dedi.