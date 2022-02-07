NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Erdoğan'a teşekkür

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Rusya-Ukrayna krizine ilişkin desteği dolayısıyla" teşekkür ettiğini açıkladı.

Stoltenberg sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın Ukrayna'da ve çevresindeki [askeri] yığınıklarını tartışmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Siyasi bir çözüm bulmak için aktif desteği ve bireysel çabaları için kendisine teşekkür ettin ve Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği güçlü desteği memnuniyetle karşıladım. NATO diyaloğa hazır" dedi.