Almanya Şansölyesi yineledi: Ukrayna'ya saldırı silahı tedarik etmeyeceğiz

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ABD ziyareti öncesinde dün ARD'ye verdiği demeçte Almanya'nın Ukrayna'ya saldırı silahı tedarik etmeyeceğini söyledi.

Scholz, "Alman hükümeti uzun süredir net bir yol izliyor. Biz asla kriz bölgelerine saldırı silahı tedarik etmiyoruz, Ukrayna'ya da etmiyoruz" dedi. Almanya Şansölyesi, "Selefim [Angela Merkel] bu yoldan sapmadı, bu doğru oldu ve olacak" diye vurgularken kamuoyu yoklamalarının Almanların çoğunun hükümetin bu konudaki tutumunu paylaştığını gösterdiğini de sözlerine ekledi.

"Benim görevim Alman halkının çıkarına ve bu durumda vatandaşlarımızın bakış açısına uygun olanı yapmaktır” diyen Scholz öte yandan Baltık ülkelerinde daha fazla Alman askerinin konuşlandırılmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlamaktan kaçındı.

Gelecek hafta Berlin'de Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nuseda, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karins görüşecek olan Almanya Şansölyesi, hareketlerini medya aracılığıyla değil, bu ülkelerle doğrudan koordine etmenin çok önemli olduğunu kaydetti.

'Rusya Ukrayna'yı işgal ederse gerekli tüm adımları atarız'

Öte yandan dün Washington Post'ta yayınlanan söyleşisinde Scholz, 'Rusya'nın Ukrayna'ı işgal etmesi' durumunda Kuzey Akım 2'nin (Nord Stream 2) kullanılıp kullanılmayacağı konusundaki soruyaysa "gerekli tüm adımları" atmaya hazır oldukları şeklinde yanıt verdi.

Scholz "Müttefiklerimizle birlikte gerekli tüm adımları atmaya hazırız” derken "ABD hükümetiyle Avrupa'da gaz geçişi ve enerji egemenliği konusunda çok net bir anlaşmamız var" diyerek Rusya'dan gazın gelmemesi durumunda ikâme gaz bulma planları olduğunu ima etti.

Scholz, "Ukrayna'yı destekleyeceğimiz konusunda zaten anlaşmıştık. Ayrıca, böyle bir durumda tüm seçeneklerin masada olduğu kesinlikle açık" dedi. Şansölye, "Herhangi bir ayrıntıya girmeyeceğim, ancak cevabımız birlik halinde ve belirleyici olacak" dedi.

Bugün Scholz ABD Başkanı Joe Biden'la yüz yüze görüşecek.

Son haftalarda Batı'da medyası ve ABD hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği yönünde senaryoları sürekli tekrarlıyor. Rusya'ysa gerilimin asılsız olduğunu kimseyi tehdit etmediklerini savunuyor.

Berlin, Donbass'ta yürüttüğü savaşı gerekçe göstererek Kiev'e silah tedarikine karşı bir tutum sergiliyor. Ancak Almanya bu konuda başta Polonya ve Baltık ülkeleri olmak üzere AB müttefiklerinin ve ABD'nin güçlü baskısı altında. Bazı Ukraynalı politikacılar Almanya'yı "dostlarına ihanet etmekle" suçluyor.