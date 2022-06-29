NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den memorandum açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid’de düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesi Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan ortak memorandumun ardında basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, imzalanan memorandum hakkında "Bu, iç yasalarla birlikte PKK aktivitelerine son vermek ve Türkiye ile suçlu iadesi konusunda anlaşmayı da içermektedir" dedi.

Stoltenberg'in konuşmasının satırbaşları şöyle: