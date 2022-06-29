NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den memorandum açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid’de düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesi Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan ortak memorandumun ardında basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, imzalanan memorandum hakkında "Bu, iç yasalarla birlikte PKK aktivitelerine son vermek ve Türkiye ile suçlu iadesi konusunda anlaşmayı da içermektedir" dedi.
Stoltenberg'in konuşmasının satırbaşları şöyle:
- "Türkiye, Finlandiya ve İsveç hükümetleri, terörle mücadelede işbirliğini arttırma konusunda mutabakata vardı. NATO müttefikleri olarak İsveç ve Finlandiya, ulusal güvenlik endişelerine karşı Türkiye'ye tam destek vermeyi taahhüt etti. Bu, iç yasalarla birlikte PKK aktivitelerine son vermek ve Türkiye ile suçlu iadesi konusunda anlaşmayı da içermektedir.
- Birlikte göstermiş olduğumuz ilerlemenin ışığında Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmalarını desteklemeyi kabul etmiştir. Bunun için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve İsveç Başbakanı Andersson'a da yapıcı görüşmeleri için teşekkür ederim.
- NATO'da fikir ayrılıklarımız ne olursa olsun her zaman oturup konuşabileceğimizi, ortak bir noktada buluşabileceğimizi ve her türlü sorunu çözebileceğimizi söyledik. NATO'nun açık kapı politikası, tarihi bir başarıya ulaştı. Finlandiya ve İsveç'i ittifaka kabul etmek, onları ve NATO'yu güçlendirecek. Avrupa ve Atlantik bölgesini daha güvenli hale getirecek. Onlarca yılın en büyük tehdidiyle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde bizi daha da güçlü kılacaktır.
- Finlandiya ve İsveç'in terör ve şüpheli şahısların iadeleri konusunda Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarını ancak aynı zamanda bu iade sürecinin Avrupa İade Sözleşmesi'ne göre gerçekleşeceğini söyleyebilirim. İade, NATO müttefiklerinin, terörizm veya diğer suç faaliyetleriyle ilgili kanıtlanmış sorunlar olduğunda yapmaya devam edeceği bir şeydir.
- Terörle mücadelede ortak bir çıkarımız olduğunda, hemfikir olabileceğimize inanıyorum. Terörizmin, tüm biçimleriyle savaşmamız gerekir. Şimdi üzerinde anlaşmaya varılan ortak mutabakat bu gerçeği yansıtıyor. Liderleri bir araya getirebildiğimiz ve ardından yetkililerimizle üzerinde haftalarca süren çalışmaların sonucundan memnunuz. Liderler bugün Madrid'de nihai anlaşmayı bulmak için bir çözüme vardılar. Tarafların taahhütlerini yerine getireceğinden kesinlikle eminim.
- Müttefiklerin birbirlerine karşı silah ambargosu olmaması gerektiğine inanıyorum.
- Yarın ittifak liderleri, İsveç'i NATO üyesi olarak davet etmek için görüşecek ve bu zirve sonrasında davetli ülke statüsünde olacak. Daha sonra bunun meclislerde onaylanma süreci olacak. Resmi olarak davet edilmeden önce Katılım Protokolünü imzalamamız gerekiyor. Ancak bu, bu zirveden hemen sonra gerçekleşecek."