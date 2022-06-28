NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: PKK bir terör örgütüdür

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya’nın başkenti Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nin Kamu Forumu’nda açılış konuşmasını yaptı, iklim değişikliği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurularına dair açıklamalarda bulundu.

'Emisyonları 2050 yılına kadar sıfıra indireceğiz'

İklim değişikliğinin güvenliğe, askeri varlığa, faaliyetlere ve dayanaklara karşı etkisine dair ilk değerlendirmelerin yapıldığını söyleyen Stoltenberg, "NATO'nun görevi güvenilir bir caydırıcılık yoluyla barışı korumaktır. Barışı korumayı başaramazsak, iklim değişikliğiyle mücadelede de başarısız olacağız" dedi.

Stoltenberg, iklim değişikliğiyle kapsamında NATO'nun emisyonları azaltma sorumluluğu olduğunu söyleyerek "Emisyonları 2050 yılına kadar en az yüzde 45 azaltarak net sıfıra indireceğiz. Bunun büyük bir kısmı fosil yakıtlardan uzaklaşmamızla olacak. Paris Anlaşması'nın bir parçası olarak sera gazı emisyonlarını azaltmayı taahhüt ediyoruz" dedi.

'Enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmeliyiz'

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yeni tedarikçilerin bulunması gerektiğini söyleyen Stoltenberg, "Ukrayna'daki savaş, otoriter rejimlerin mallarına bağımlı olma tehlikesini ortaya koyuyor. Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullanma şekli, Rus petrol ve gazından hızla vazgeçme ihtiyacını vurguluyor. Bu nedenle enerji kaynaklarımızı ve tedarikçilerimizi çeşitlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

'Gıda krizinin sorumlusu Putin'dir'

Küresel gıda krizi sorununun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kaynaklandığını söyleyen Stoltenberg, "Küresel enerji piyasalarını, küresel gıda piyasalarını etkileyen sonuçların sorumluluğu Başkan Putin'dir. Tüm bu sorunları sona erdirmenin en kolay yolu ise, Putin'in güçlerini geri çekmesi ve savaşı sona erdirmesiyle mümkün olabilir" dedi.

'Bedel ödediğimizi inkar edemeyiz'

Rusya'ya uygulanan yaptırımların NATO müttefikleri, ABD ve Avrupa üzerinde sonuçlar oluşturduğunu kabul ettiğini belirten Stoltenberg, "Bir bedel ödediğimizi inkar edemeyiz. Ancak bugüne kadar en yüksek bedeli Ukrayna halkı ödüyor" ifadelerini kullandı. Stoltenberg, "Putin bu savaşı kazanırsa NATO müttefikleri daha güvensiz olacak. Bu nedenle, Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir ulus olarak hüküm sürmesini sağlamak bizim güvenlik çıkarımızdır" dedi.

'PKK bir terör örgütüdür'

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvuruları hakkında konuşan Stoltenberg, konuya dair şunları söyledi:

"Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurusunda bulunmaları tarihi kararlardır. Finlandiya ve İsveç, NATO'nun güvenliğini güçlendirecek ve transatlantik ittifak için önemli olacak. Ancak yeni ülkeler ittifaka katıldığında, tüm müttefiklerin güvenlik çıkarlarını dikkate almamız gerekiyor. Türkiye, terörizm gibi konularda bazı ciddi endişelerini dile getirdi. Biliyoruz ki hiçbir NATO üyesi Türkiye'den daha fazla terör saldırılarına maruz kalmadı. Binlerce insanın öldürüldüğü bu tür saldırılardan PKK ve diğer terör grupları sorumludur. PKK bir terör örgütüdür. O yüzden tabii ki Türkiye ile birlikte, güvenliğimizi tehdit eden terörle mücadele nasıl daha fazlasını yapabiliriz konusunda görüşmemiz gerekiyor."