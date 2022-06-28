İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le gerçekleştirilen dörtlü görüşme başladı.
Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO dörtlü görüşmesi başladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme başladı.
Haber Merkezi