NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin çabalarını takdirle karşıladığımı Erdoğan'a ilettim

Mısır'da düzenlenen COP27 iklim konferansına video konferans ile bağlanarak tahıl koridoru anlaşması hakkında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki çabalarını takdirle karşıladığımı ilettim" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada enerji ve gıda fiyatlarının arttığını ifade eden Stoltenbeng, Ukrayna tahılının dünya piyasalarına aktarılması için Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin girişimleriyle varılan anlaşma sayesinde gıda fiyatlarının gerilediğini belirtti.

Stoltenberg, geçen hafta Türkiye'yi ziyaretinde konuyu gündeme getirdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"BM, NATO müttefiki Türkiye ve uluslararası camia, küresel gıda pazarındaki baskıyı kısmen de olsa azaltmak için tahılın, Ukrayna'dan ihracını mümkün kılan anlaşmayı müzakere ederek sonuçlandırdı. Geçen hafta İstanbul'u ziyaret ettim. Tahıl gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişini bizzat gördüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki çabalarını takdirle karşıladığımı ilettim. Rusya'ya tahıl anlaşmasına uyması ve anlaşmayı uzatması için çağrımızı sürdürüyoruz."

'Ukrayna müzakereler için elini güçlendirmeli'

'Ukrayna'nın savaşı bitirmesi halinde egemen bir devlet olmayacağını, Rusya'nın savaşı bitirmesi halinde barış sağlanabileceğini' söyleyen Stoltenberg, Ukrayna'nın masada güçlü olabilmesi için sahada da güçlü olması gerektiğini ifade etti.

Stoltenberg, "Bir aşamada savaşı sonlandıracak müzakerelerde elini güçlendirebilmesi için Ukrayna'yı desteklemeliyiz" dedi. (AA)