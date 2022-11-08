Rusya: Astana formatındaki bir sonraki görüşme 22-23 Kasım'da olacak

Rusya Devlet Başkanı Ortadoğu ve Afrika İşleri için Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov Astana formatında Suriye konulu bir sonraki uluslararası toplantının 22-23 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacağını ilan etti.

Tass, Bogdanov’un “Garantör ülkeler Rusya, İran ve Türkiye toplantıya katılmayı kabul etti, Ayrıca Suriye taraflarının temsilcileri ve gözlemci ülkeler katılacaktır” ifadelerini aktardı.

Bogdanov, "Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Amman'da Ürdün'ün gözlemci statüsünde görüşmelere katılımını da görüştü. Aynısı Irak ve Libya için de geçerli" dedi.

Astana formatındaki 18. ve son görüşme 15-16 Haziran tarihlerinde Kazakistan'da gerçekleşmişti.