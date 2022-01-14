NATO Genel Sekreteri: Silah sınırlandırma görüşmelerini halka açık yapmamalıyız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün günü Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya ve NATO'nun füzeleri üzerindeki sınırlamalar için somut olasılıkların kamuoyu önünde tartışılmaması gerektiğini savunarak aksi halde bunun "başarı şansını baltalayacağını" öne sürdü.

Stoltenberg, "Bunun yalnızca başarılı bir sonuç olasılığını baltalayacak, kamuoyu önünde yapılmaması gereken bir tür diplomatik müzakere olduğunu düşünüyorum" dedi.

Öte yandan Batı merkezli askeri örgütün sadece sınırlamaları değil, aynı zamanda orta menzilli silahların yasaklanmasını da tartışmaya hazır olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Dengeli ve doğrulanabilir oldukları sürece, farklı düzeylerde farklı türde sınırlamaları oturup tartışmaya istekli olduğumuzu açıkça ifade ettik" diye ekledi.

Bununla birlikte, NATO Genel Sekreteri, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Ağustos 2019'da tek taraflı olarak çekilmesinin ardından INF Antlaşması'nın feshedilmesinin, "Rusya'nın ihlalleri" nedeniyle meydana geldiğini öne sürdü.